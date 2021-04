Inowrocław. Likwidując kluby osiedlowe Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie naruszyła zapisów swego statutu. Zdjęcia

Placówki te od wielu lat prowadziły działalność społeczną, kulturalną i oświatową, m.in. klub "Przydomek" na osiedlu Piastowskim czynił to przez 46 lat, a klub "Rondo" na osiedlu Rąbin - przez trzy dekady.

Szeroka oferta dla osób w każdym wieku sprawiała, że spółdzielcze kluby znajdowały swoje miejsce w strukturze organizacyjnej spółdzielni, a co najważniejsze ich działalność stanowiła niewątpliwy wkład w budowanie międzyludzkich relacji na osiedlach. Zgodnie zresztą ze statutem spółdzielni.

Decyzja władz KSM w Inowrocławiu o likwidacji klubów osiedlowych wstrząsnęła niektórymi środowiskami

Dlatego werdykt władz KSM wywołał zrozumiały wstrząs w niektórych inowrocławskich środowiskach. Zmiany decyzji domagały się m.in. Miejska Rada Seniorów oraz oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Zdaniem prezydenta Ryszarda Brejzy, likwidacja inowrocławskich klubów nie tylko ograniczyła dostęp do kultury, ale przyczyniła się też do dezintegracji środowisk osiedlowych. Mówiło się także, że decyzję o likwidacji klubów podjęto z naruszeniem prawa, z pominięciem uchwały walnego zgromadzenia, mającego, jak określa statut, wyłączne kompetencje do uchwalania kierunków rozwoju spółdzielni, m.in. w zakresie działalności społecznej i oświatowo-wychowawczej.