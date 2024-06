Inni dolewają oliwy do ognia: - Na co OPEC-owi te 10 milionów?! Na pensje prezesów chyba! Lepiej niech ceny ciepła obniżą!

Dlaczego OPEC Grudziądz musi pożyczać pieniądze?

- Środki pochodzące z pożyczki od Spółdzielni Mieszkaniowej zostały wykorzystane na zakup paliw opałowych oraz uprawnień do emisji, wtedy, gdy były one w korzystnej cenie - mówi Sławomir Dąbrowski , dyrektor ds. zarządzania marżą zmienną w OPEC-u Grudziądz.

Dyrektor Dąbrowski wyjaśnia: - Staramy się minimalizować koszty operacyjne naszej działalności poprzez podejmowanie decyzji zakupowych we właściwych momentach, korzystnych dla spółki, do czego czasami niezbędne jest pozyskanie dodatkowego finansowania.

Dlaczego OPEC nie poszedł po pieniądze do banku tylko do Spółdzielni Mieszkaniowej?

Co z pożyczania pieniędzy ma Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu?

O to co skłoniło Spółdzielnię Mieszkaniową do pożyczenia pieniędzy OPEC-owi pytamy w tej administracji.