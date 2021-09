Inowrocław. Na poligonie w Łojewie "Terytorialsi" dali pokaz walki na terenie nowo otwartego obiektu do takich ćwiczeń. Zdjęcia

Obiekt powstał on we współpracy z 2 Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu z bloków Hesco, które są stosowane m.in. do odgradzania baz wojskowych na zagranicznych misjach.

Jak podkreślają wojskowi specjaliści, obiekt jest budowlą wszechstronną, umożliwiająca ćwiczenie walki z podejściem od strony wody, lasu oraz terenu otwartego.

14 września na poligonie odbył się na terenie nowego obiektu pokaz z wykorzystaniem środków pozoracji pola walki, m.in. amunicji ślepej, petard i granatów dymnych. W pokazie uczestniczył śmigłowiec z 56 Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Wykorzystano także m. in. quady Polaris. Dodatkowo odbył się pokaz z udziałem ratowników i sprzętu Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy.