Inowrocław. Nowy sztandar powiatu inowrocławskiego i zmodernizowana sala sesyjna rady powiatu. Zdjęcia

Choć powiat inowrocławski reaktywowany był na skutek reformy administracyjnej w 1999 roku, to do br. nie posiadał swojego sztandaru. Decyzję o jego ufundowaniu podjęły władze powiatu, za przyzwoleniem powiatowych radnych, kilka miesięcy temu. Sztandar został już wykonany, to dwustronny płat, z godłem RP oraz herbem powiatu inowrocławskiego, otoczony potrójnym obramowaniem w kształcie wieńców wawrzynowych, haftowanych złotą nicią o metalicznym połysku. W każdym z narożników zewnętrznego obramowania umieszczono lilię („andegaweńską”) haftowaną złotą nicią. Płat obszyty jest złotą frędzlą.