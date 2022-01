Przez powiat inowrocławski przeszła potężna wichura. Łamała drzewa, niszczyła dachy [zdjęcia]

Wichura w powiecie inowrocławskim

Jak informuje nas kpt. Jarosław Skotnicki z KP PSP Inowrocław, do godziny 14 strażacy interweniowali aż 42 razy. Były to głównie przewrócone drzewa, połamane konary nad drogami, terenami zielonymi oraz posesjami. W kilku miejscach uszkodzone zostały linie energetyczne, dachy, pokrycia dachowe oraz części elewacji.

Strażacy spodziewają się, że do końca dnia liczba zgłoszeń wzrośnie do około 60. Liczą się z tym, że część strat nie została jeszcze zlokalizowana.

Kujawsko-pomorskie. Będzie ślisko

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem na terenie wszystkich powiatów w Kujawsko-Pomorskiem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% Alert obowiązuje w poniedziałek 17 stycznia od godz. 11.00 do godz. 15:00. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i mokrego śniegu. Po przejściu chłodnego frontu temperatura wynosi od -1°C do 0°C, przy gruncie do -1°C.