Inowrocław. Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem przedstawicieli środowisk patriotycznych

Uczestnicy obchodów wspólnie odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a Joanna Grygowicz, prezes Ruchu Narodowego w Bydgoszczy odczytała apel pamięci.

Inowrocław. 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Środowiska patriotyczne: - Upamiętnić żołnierzy

W czasie uroczystości głos zabrał Patryk Dembowski wskazując, że w Inowrocławiu zapomina się o żołnierzach walczących w II wojnie światowej, nie organizuje się wydarzeń kulturalnych, nie nadaje się ulicom nazwisk bohaterów Kampanii Wrześniowej, a te działania mogłyby przywrócić im pamięć. Patryk Dembowski zapowiedział złożenie wniosku o to, by nowym ulicom w Inowrocławiu patronowali lokalni żołnierze, którzy wsławili się na polach bitew II wojny światowej.

Z kolei Filip Strzemkowski apelował, by nie zapominać o tym, że to Niemcy złamali pakt o nieagresji z 1934 roku i zaatakowali Polskę, a także zwrócił się do młodego pokolenia by nie zapominali o swojej polskości.