Obchody 40. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze. W Inowrocławiu odsłonięto pomnik

- 40 lat temu, tu niedaleko, na Kujawach, został zamordowany Piotr Bartoszcze. Była to wielka tragedia, która najbardziej dotknęła rodzinę Piotra. I o tym należy przede wszystkim pamiętać. Bo to rodzina Piotra musiała żyć z tym, co zrobił poprzedni reżim. Na Kujawach pamięć o Piotrze Bartoszcze nie zawsze miała kolor biało-czerwony. Wielokrotnie dokuczano i nadal dokucza się jego rodzinie - mówił wójt gm. Inowrocław Tadeusz Kacprzak, gospodarz uroczystości.

W swym wystąpieniu przypomniał on, że 9 lat temu, z inicjatywy działaczy rolniczej „Solidarności” postawiono w Radłówku, w miejscu śmierci Piotra Bartoszcze, pamiątkowy kamień-obelisk. Wójt nie krył zadowolenia z faktu, kilka lat później podjęta została inicjatywa budowy pomnika Piotra Bartoszcze w centrum Inowrocławia.