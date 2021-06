Inowrocław. Obchody Święta 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu. Ten związek taktyczny istnieje już 10 lat. Zdjęcia

NOWE Ratownictwo medyczne przy Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie otrzymało nową karetkę. Zobaczcie zdjęcia

W piątek, 25 czerwca pod Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przekazał medykom z zespołu ratownictwa medycznego w Wąbrzeźnie kluczyki do nowej karetki, którą do Wąbrzeźna dotarli ok. g. 11.30. Do pacjentów nową karetką medycy będą jeździć od poniedziałku, 28 czerwca.