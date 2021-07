Inowrocław. Oszuści uaktywnili się w internecie. Zachowajcie czujność robiąc zakupy czy przelewy

Lato w pełni, a oszuści wykorzystują różne metody, by się obłowić. Naciągają tych, którzy zamówili asortyment związany z letnim wypoczynkiem. Uważajmy!

W ostatnich tygodniach inowrocławscy policjanci odbierają sporo zgłoszeń, dotyczących przestępstw za pośrednictwem internetu./b]



W jednym wypadku zamówione deski tarasowe, pomimo dokonania 500 zł. przedpłaty, nie dotarły do kupującego, zaś w innym kobieta otworzyła nadesłany link, po czym przekazała dane do karty bankomatowej i konta. W ten sposób straciła 850 zł. Inne zgłoszenie dotyczyło przełamania przez sprawę zabezpieczenia do konta bankowego i wykonania przelewu na kwotę ponad 200 zł. Inny oszust podający się za pracownika banku próbował uzyskać od kobiety numer karty i hasło do konta.



Oszukują w internecie. Bądźcie czujni!

W dwóch wypadkach mieszkańcy zamówili rattanowe meble ogrodowe wpłacając kwoty 2 i 1,4 tys. zł. Nie nadeszły ani meble, ani zwrot gotówki. Inny przykład oszustwa - kobieta wpłaciła ponad 600 zł za wynajem domku letniskowego na wakacje. Po transakcji ustaliła, że osoba, na rzecz której przelała gotówkę, nie jest właścicielem obiektu. Zwrotu pieniędzy nie otrzymała. Urwał się też kontakt z rzekomym oferentem.



Bądźmy czujni i pochopnie nie udostępniajmy danych oraz dostępów do swojego konta.



[b]Kompendium wiedzy i wskazówek jak nie dać się oszukać w internecie można znaleźć na www.policja.pl, na podstronie Biura d/w z Cyberprzestępczością KGP.

