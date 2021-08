Inowrocław. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej promowali w Inowrocławiu projekt "Kierunek: Przyszłość". Zdjęcia

W Inowrocławiu przebywali: Waldy Dzikowski, Magdalena Filiks, Agnieszka Hanajczyk i Jakub Rutnicki. Towarzyszyli im reprezentanci miasta w parlamencie, poseł Magdalena Łośko i senator Krzysztof Brejza.

- Takie spotkania organizowane są w całym kraju. Chcemy odpowiedzieć na wasze pytania, a przy okazji dowiedzieć się od was jak najwięcej - mówił senator Brzejza.

Z kolei poseł Magdalena Łośko zwracała uwagę, że: - Kierunek: Przyszłość, to przedsięwzięcie Platformy Obywatelskiej, której celem jest wypracowanie nowych inicjatyw. Posłowie PO przez całe lato odwiedzają różne zakątki Polski, by rozmawiać z mieszkańcami o

przyszłości naszego kraju i o tym, co dzieje się w Sejmie.

W trakcie spotkania padły pytania o pomoc medyczną, a zwłaszcza okulistyczną, jak i wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży biorącej udział w zajęciach zdalnych, spowodowanych koronawirusem. Interesowano się szczepieniami dzieci szkolnych i nauczycieli.