Inowrocław. Powiat wspólnie z miastem chcą remontować ulice Solankową i Świętego Ducha. Porozumienie podpisane

Podpisanie listu intencyjnego poprzedziły spotkania robocze z udziałem przedstawicieli miasta i powiatu. Pierwsze oficjalne informacje na ten temat pojawiły się w marcu br. Zawarte obecnie porozumienie zamyka etap prac, których efektem ma być przebudowa ulic w historycznym centrum miasta , co poprawi nie tylko estetykę, ale także i bezpieczeństwo.

Jak informuje Adriana Szymanowska, rzecznik prasowy ratusza, wspomniane ulice mają dwóch zarządców . Ulicą Solankową, na odcinku od Wilkońskiego do alei Ratuszowej, zarządza Miasto. Podobnie jest z ulicą Świętego Ducha, na odcinku rozpoczynającym się przy Rynku, a kończącym na wysokości Działowej. Pozostałymi częściami tych ulic zarządza powiat. Tak więc ich kompleksowa przebudowa jest możliwa tylko i wyłącznie przy współpracy obu samorządów.

- Część centrum Inowrocławia udało się zrewitalizować w latach 2008-2015, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Teraz kolej na ulicę prowadzącą z centrum do Parku Solankowego, a także ulicę Świętego Ducha. Do wykonania tego zadania również planujemy wykorzystać środki zewnętrzne. Realizacja takich inwestycji wymaga wieloletnich przygotowań - podkreśla Ryszard Brezja, prezydent Inowrocławia.

Jednocześnie dodaje on, że będzie to już kolejny przykład udanej współpracy miasta z powiatem. Do wcześniejszych zaliczyć można na pewno wspólną budowę ronda turbinowego, które od grudnia ub. r. usprawnia ruch pojazdów u zbiegu ulic: Poznańskiej, Staszica, Glempa i Górniczej.

