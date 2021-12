Inowrocław. Powstała Akademia Kobiet. Będzie wspierać osoby, które dotyka zjawisko przemocy. To nowy projekt Fundacji Ekspert Kujawy

Inowrocławska Fundacja Ekspert Kujawy otrzymała dofinansowanie na realizację projektu antyprzemocowego zatytułowanego "Akademia Kobiet". Celem jest wielowymiarowe wzmocnienie kobiet należących do grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne , doświadczających bezpośrednio, bądź pośrednio zjawiska przemocy.

Akademia Kobiet w Inowrocławiu. Przemoc to także poniżanie, ciągłe krytykowanie, zabranie dostepu do telefonu...

_- Projekt ma uświadomić samym kobietom, a także społeczności lokalnej, że przemoc to nie tylko siniaki i ból fizyczny. To również m.in. poniżanie, ciągłe bezpodstawne krytykowanie, grożenie pozbawieniem władzy rodzicielskiej, izolacja społeczna, zabranianie dostępu do telefonu, czy samochodu, pozbawianie prywatności, zakazywanie podjęcia pracy, niszczenie rzeczy osobistych, czy kontrolowanie wydatków. Dzięki naszym działaniom uczestniczki projektu nie będą biernymi ofiarami. Będą potrafiły zawalczyć o siebie i swoje prawa. Być może trwale zmienią swoje życie - _mówi Dorota Rąblewska z Fundacji Ekspert Kujawy.