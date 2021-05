Inowrocław. Prymas Wojciech Polak poświęcił Inowrocławskie Drzwi Jubileuszowe w kościele św. Mikołaja. Zdjęcia

Zobacz wideo: Rewitalizacja Starego Fordonu. Co się zmieni?

- Postanowiliśmy przypomnieć trzy wydarzenia z doby średniowiecza, gdy miasto było ważnym ośrodkiem na pograniczu z państwem krzyżackim i trzy wydarzenia z czasów nowożytnych, gdy Inowrocław, mimo że pod zaborami, to jednak był miastem prężnie rozwijającym się oraz przygotowującym się do odzyskania niepodległości - informował podczas uroczystości Edmund Mikołajczak, historyk i Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia.

W farze odbyła się 1 maja uroczysta msza połączona z poświęceniem Inowrocławskich Drzwi Jubileuszowych . Powstały dzięki grupie społeczników, na czele z Piotrem Jóźwiakiem, starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaprojektował je Andrzej Prokopiuk, inowrocławski artysta plastyk. Wykonanie drzwi, od artystycznej koncepcji, poprzez odlewy z brązu i montaż w wejściu głównym do kościoła św. Mikołaja było możliwe dzięki wsparciu wielu mieszkańców Inowrocławia i miejscowych instytucji.

Chwile później symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele społecznej inicjatywy budowy drzwi i fundatorów: Ewa Chęsy, Piotr Jóźwiak, Maciej Grabski i Andrzej Prokopiuk.

Drzwi poświęcił prymas Polski Wojciech Polak. Następnie przewodniczył on uroczystej mszy świętej, w trakcie której mówił: - Dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że do tej pięknej świątyni prowadzą tak piękne drzwi upamiętniające historię miasta.

Dodał, że są to drzwi ku przyszłości, przez które wchodzimy w nasz ludzki świat.

Drzwi Jubileuszowe symbolem patriotyzmu Kujaw

Po mszy zaproszeni goście spotkali się jeszcze raz przed wejściem do fary, przy Inowrocławskich Drzwiach Jubileuszowych.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zwrócił tam uwagę, że drzwi upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości są: - Symbolem patriotyzmu Kujaw.