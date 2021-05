Inowrocław. Radni PiS: - Zamontujmy plenerowe stoły tenisowe. Ratusz: - Bardziej niż stoły do ping-ponga potrzebne są szczepionki

Inowrocławscy radni miejscy Marcin Wroński i Maciej Basiński, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość skierowali do władz miasta interpelację, w której wnioskują o montaż plenerowych stołów tenisowych. Ratusz odpowiedział, że nie planuje takich działań, argumentując, że obecnie są pilniejsze potrzeby, np. zakup szczepionek. Radni ripostują, że szczepionki kupowane są za pieniądze z budżetu państwa. Przytaczamy korespondencję w tej sprawie.

Oto treść interpelacji skierowanej przez radnych miejskich Marcina Wrońskiego i Macieja Basińskiego, reprezentujących PiS do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy W Polsce coraz bardziej popularna jest rekreacja na świeżym powietrzu. W wielu miastach powstają miejsca przeznaczone do uprawiania sportu. Są to nie tylko siłownie plenerowe, ale również instalacje przeznaczone do uprawiania innych aktywności fizycznych. Popularność treningów przeprowadzanych w plenerze zwiększyła się przez pandemię koronawirusa, ponieważ istniały ograniczenia w korzystaniu z zamkniętych obiektów sportowych.

W wielu miastach w Polsce coraz częściej pojawiają się stoły tenisowe do użytku zewnętrznego. Są one odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz doskonale nadają się do użytku rekreacyjnego. Sprzęt można również wykorzystać do zabawy, nauki i rozgrywania turniejów.

Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom Inowrocławia różnorodnych form bezpiecznej rozrywki na świeżym powietrzu, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania plenerowych stołów tenisowych na terenie inowrocławskich osiedli oraz w Parku Solankowym.

Marcin Wroński, Maciej Basiński

Radni Rady Miejskiej Inowrocławia

Odpowiedź na interpelację radnych Marcin Wroński i Maciej Basiński

Radni

Rady Miejskiej Inowrocławia

Odpowiadając na interpelację Panów Radnych złożoną w dniu 29 kwietnia br. w sprawie plenerowych stołów tenisowych, uprzejmie wyjaśniam, że obecnie nie planujemy zakupu i montażu takich stołów we wskazanych przez Panów Radnych miejscach. W tej chwili bardziej od stołów do ping-ponga w Solankach, potrzebne są szczepionki oraz miliony złotych na kontynuację inwestycji w Inowrocławiu, np. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i to na tych zadaniach koncentrują się aktualnie starania władz Miasta.

z up. Prezydenta Miasta Inowrocławia

Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Wojciech Piniewski

Komentarz do odpowiedzi na interpelację Odpowiedź jaką udzielił nam w imieniu Prezydenta Miasta, jego zastępca w porażający sposób obnaża brak elementarnej wiedzy o konstrukcji i wydatkach zapisanych w budżecie miasta. Zakupy szczepionek przeciw COVID finansowane, są z budżetu państwa, a nie budżetu miasta. Dystrybucją ich zajmuje się Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Z tego co nam wiadomo, to żaden samorząd na własną rękę nie zamawia i nie kupuje ze swojej kasy szczepionek, chyba, że w Inowrocławiu jest inaczej i my o czymś nie wiemy? Może władze miasta podzielą się z nami informacją, ile z budżetu miasta wydano na zakup szczepionek przeciw COVID?

Warto zauważyć, że w tym roku z miejskiej kasy wydano 244 tys. zł, na wymianę szyb w fontannie na rynku. Jeden stół zewnętrzny do tenisa kosztuje, tylko 3 tys. zł, więc może zamiast pisać złośliwe odpowiedzi na interpelacje radnych opozycji, warto zastanowić się nad racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy podatników.

Marcin Wroński, Maciej Basiński - radni Rady Miejskiej Inowrocławia