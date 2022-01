Inowrocław. Radny Dobromir Szymański organizuje konsultacje społeczne w sprawie nowego rozkładu jazdy autobusów MPK

Dobromir Szymański otrzymał właśnie odpowiedź na swoją interpelację. Jest na zdjęciu w galerii załączonej do informacji.

Oto jego komentarz:

"Szanowni Państwo

zgodnie z odpowiedzią udzieloną mi przez Wiceprezydent Ewę Witkowską, informuję że władze Inowrocławia nie są zainteresowane konsultacjami w sprawie nowego rozkładu MPK (załączam zdjęcie, gdyż sama odpowiedź na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze opublikowana na stronie BIP). Jednocześnie uważam odpowiedź Wiceprezydent Witkowskiej za absurdalną i ignorującą całkowicie głos mieszkańców. Miasto powinno dbać o dobry dostęp do komunikacji miejskiej dla każdej grupy mieszkańców i nie nazwałbym nieekonomicznymi oraz nieopłacalnymi przejazdów, których likwidację oprotestowała spora grupa mieszkańców, wyrażając swoje oburzenie bezpośrednio mojej osobie, pozostałym radnym oraz na forach internetowych. W związku z bezczynnością urzędu zdecydowałem się uruchomić własne konsultacje. Utworzyłem własną skrzynkę mailową: [email protected], na której mieszkańcy będą mogli zgłaszać mi osobiście, jakie połączenia powinny zostać przywrócone, jakie powinny zostać utworzone oraz wyrazić swoją opinię nt. funkcjonowania MPK. Utworzyłem także anonimową ankietę dla mieszkańców, która dostępna jest pod linkiem (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3gMxC1SttnhpWw9xKJwgr 5RDkFNOYtZxFRFiYHTxcEI-Zlw/viewform?usp=sf_link) i (...) znajdą ją państwo na moich portalach społecznościowych. Jednocześnie informuję, że wystąpię do pozostałych radnych oraz do zarządów osiedli Inowrocławia z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu konsultacji. Mam nadzieję, że pomogę stworzyć Prezesowi MPK dobry rozkład jazdy."