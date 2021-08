Inowrocław. W Skate Parku rywalizowano na rowerach BMX podczas Inowrocław BMX Jam Vol. 5. zdjęcia

Sanktuaria Kujaw i Pomorza. Mistrzowskie pędzle i dłuta, i cuda, które później nastąpiły

Pielgrzymki religijne oraz podróże do sanktuariów to pomijając samą sferę duchową ważny element gospodarki turystycznej. Światowa Organizacja Turystyki szczuje, że każdego roku uprawia ją ok. 330 milionów osób. W sierpniu zachęcamy do odwiedzania sanktuariów w naszym regionie.