Interwencja poselska w TVP. Bydgoski poseł Paweł Szrot komentuje doniesienie na niego do prokuratury

- Jestem bardzo wdzięczny Ośrodkowi Monitorowania Zachowań Rastistowskich i Ksenofobicznych za wniesienie odrobiny uśmiechu w te smutne święta. Smutne wskutek nielegalnych działań Donalda Tuska i Bartłomieja Sienkiewicza wobec spółek medialnych i ustanowienia tam zarządów z nielegalny sposób - mówi Paweł Szrot, z PiS

. - Ośrodek jednak się postarał. Zawsze do tej pory uważałem, że kółko różańcowe zajmuje się odmawianiem różańca, a związek wędkarski organizowaniem połowów ryb, ale do tej teorii organizacji społecznych coś nowego wnosi OMZRiK.

Chodzi o sytuację z 23 grudnia, kiedy to Szrot, obecnie pełniący mandat posła PiS-u z Bydgoszczy, a wcześniej sprawujący funkcję ministra sekretarza w kancelarii Prezydenta RP, przyszedł do budynku TVP. Na jednym z nagrań opublikowanych w internecie uwieczniono tę sytuację. Paweł Szrot próbuje dostać się do biura na terenie TVP. Najpierw stuka do drzwi, potem mówi: "Proszę otworzyć". Po chwili pada słowo: "Policja". Poseł wchodzi do pomieszczenia i przedstawia się, jako poseł na Sejm.