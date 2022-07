Inwestycje drogowe na Kujawach i Pomorzu. Oto zadania GDDKiA na bieżący i przyszły rok

Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza siecią ponad 1000 km dróg krajowych, ekspresowych i odcinkiem autostrady A1. I ma w swych zadaniach na ten i przyszły rok wiele inwestycji związanych z modernizacją i poprawą bezpieczeństwa istniejących dróg.

Łączna wartość tych „drobnych” inwestycji właśnie realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wynosi niemal 160 mln zł.

- To zróżnicowane zadania, które przyczyniają się zarówno do podniesienia komfortu kierowców, jak i bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego to jest pieszych i rowerzystów. Obejmują zarówno budowy odcinków chodników za kilka milionów złotych, jak i rozbudowy całych odcinków dróg krajowych za kilkanaście milionów – wyjaśnia Julian Drob, rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA.