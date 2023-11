Inwestycje i zakupy wirtualne nie zawsze są bezpieczne. Policja z Włocławka ostrzega

„Nie klikaj w nieznane linki, bo mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przestępcom dostęp do kont bankowych; nie instaluj nieznanych aplikacji, zwłaszcza tych umożliwiających zdalną obsługę pulpitu; nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej; jeśli cokolwiek budzi twoje zastrzeżenia, zrezygnuj z transakcji” - przypomina Komenda Miejska Policji we Włocławku.