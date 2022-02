Inwestycje w gminie Kowal. Jakie zadania są planowane na rok 2022?

Gmina Kowal zaplanowała w tym roku m.in. budowę studni w Grabkowie, budowę zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Dębniakach, budowę zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Nakonowie, modernizację technologii oczyszczania ścieków w Gołaszewie. Na te inwestycje większość pieniędzy będzie pochodziła z Polskiego Ładu. I tak na przykład na budowę zbiorników retencyjnych w Dębniakach i Nakonowie gmina otrzyma po 783 tys. 750 złotych, podczas gdy szacunkowa wartość każdej z tych inwestycji to 825 tysięcy złotych.

Kolejny odcinek drogi wojewódzkiej w powiecie włocławskim pójdzie do przebudowy

Z Polskiego Ładu będą też pieniądze na przebudowę dróg gminnych. - Planowana jest przebudowa na łącznym odcinku 17,4 km mówi wójt Stanisław Adamczyk. Szacunkowa wartość to 4 mln 350 tys. złotych, ale dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie 4 mln 132 tys. 500 złotych. Polski Ład dołoży też do budowy placów zabaw w Grodztwie. To ma kosztować 300 tys. złotych, ale gmina otrzyma aż 270 tys. złotych dofinansowania. Gmina Kowal planuje także zagospodarować park w Kępce Szlacheckiej. I tu Polski Ład wesprze inwestycję, która ma kosztować 600 tys. złotych kwotą 540 tys. złotych.