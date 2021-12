W powiecie włocławskim będą uruchomione cztery nowe linie autobusowe. Dowiozą pracowników do Brzeskiej Strefy Gospodarczej

W 2022 roku zachowane zostaną linie autobusowe, z których korzysta młodzież z powiatu włocławskiego dojeżdżająca do szkół. Ale tę ofertę przewozów władze powiatu wzbogacają poprzez zorganizowanie dowozów pracowników do Brzeskiej Strefy Gospodarczej, która w ostatnim czasie intensywnie się rozwija. Zarząd powiatu zdecydował się zaproponować uruchomienie trzech dodatkowych linii na odcinkach Baruchowo- Kowal- Czerniewice- Gołaszewo- Kruszyn- Brzeska Strefa Gospodarcza- to pierwsza linia. Kolejna to Chodecz- Choceń- Brześć Kujawski- Brzeska Strefa Gospodarcza. A trzecia linia to: gmina Fabianki -Włocławek Wieniec - Brzeska Strefa Gospodarcza- Brześć Kujawski. I Rada Powiatu się na to zgodziła.