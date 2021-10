Ireneusz Stachowiak z WFOŚiGW w Toruniu o programie Czyste Powietrze w regionie

Za nami 3 lata funkcjonowania rządowego programu „Czyste Powietrze”. Jak bardzo przez ten czas zmienił się krajobraz naszego regionu? Myślę o tym przysłanianym dymem z domowych pieców.

Program Czyste Powietrze rozpoczął się 19 września 2018 roku. Kilka dni temu odbyła się konferencja w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie dokonaliśmy, wspólnie z ministrem Łukaszem Schreiberem i wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem, krótkiego podsumowania tego programu. Do tej pory, mieszkańcy złożyli ponad 20 tysięcy wniosków i podpisali 16 tysięcy umów na kwotę 250 milionów złotych. Na konta beneficjentów programu wypłaciliśmy 130 mln złotych. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, w ciągu tych 3 lat funkcjonowania programu, złożyli wnioski na wymianę 20 tysięcy przestarzałych pieców, które chcą zastąpić nowoczesnymi, ekologicznymi źródłami ogrzewania. Jak to wpływa na poprawę jakości powietrza, najlepiej pokazują liczby - wykonane do tej pory inwestycje ograniczyły emisję dwutlenku węgla o 119 341,7965 megagramów (czyli ton – dop. redakcji) na rok, a szkodliwych dla zdrowia pyłów PM2,5 o 304,29918 megagramów i PM10 o 340,83722. To musi przełożyć się na poprawę jakości powietrza w naszym województwie.