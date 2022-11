IV Giełda Produktów Turystycznych. Już w piątek w Bydgoszczy

Otwarcie giełdy nastąpi o godz. 10.00. W godz. 10.15 – 10.45 odbędzie się pierwszy wykład, który wygłosi Hanna Michniewicz-

Ankiersztajn z UKW, a jego temat to Produkt turystyczny – co to takiego. W godz. 10.45 – 11.15 planowany jest wykład Agnieszki Kowalkowskiej z K-POT nt. marketingu w turystyce regionalnej i lokalnej. W godz. 11.15 – 11.45 wykład Piotra Weckwertha (autora bloga Turystyka bez filtrów) o bydgoskich osiedlach.