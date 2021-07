Jadwigę Gąsiorowską dotknęła choroba Niemanna -Picka. Leczenie jest bardzo drogie. Włocławianka liczy na pomoc

Jadwiga Gąsiorowska do niedawna była sprawną ruchowo osobą. Pracowała w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i nic nie wskazywało na to, że zostanie osobą niepełnosprawną. - Wszystko zaczęło się od zaburzeń równowagi - podkreśla.

Podejrzewano u niej początkowo stwardnienie rozsiane, potem była diagnoza - zespół piramidowo- pozamiramidowy z ataksją czterokończynową. Po rocznych badaniach w poradni genetycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie okazało się, że przyczyną problemów włocławianki jest rzadka choroba genetyczna Niemanna Picka typu C.