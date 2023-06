Jak idą prace budowalne przy ul. Kościuszki w Grudziądzu? Właściciel sklepu: - Dostawcy mają problem by do nas dotrzeć. Zobacz wideo Aleksandra Pasis

- Prace idą zgodnie z harmonogramem. Na odcinku od ul. Anny Walentynowicz do Fortecznej trwa układanie nawierzchni bitumicznej - mówi Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. Narzeka za to Mariusz Ospowicz, właściciel sklepu spożywczego na tym odcinku: - Mamy ogromny problem z dojazdem dostawców. Na półkach pustki, bo nie ma jak dostać się do naszego sklepu a nikt ciężarów nie chce nosić...