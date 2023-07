Siedem godzin jechali z Bydgoszczy autostradą Bursztynową nad morze. Potężne korki na A1

- Wszystko szło dobrze niemal do wyjazdu z autostrady A1 w Rusocinie i wtedy stanęliśmy w ogromnym korku, w którym – licząc z obwodnicą Trójmiasta – spędziliśmy dwie albo trzy godziny. Wyjazd z autostrady utrudniał fakt, że otwarte były tylko dwie bramki, więc auta musiały zjeżdżać na dwa pasy. Obwodnica Trójmiasta także była zakorkowana – relacjonuje nam pani Agnieszka . Tego dnia ruch na A1 był ogromny, bo to weekend, ale na decyzje kierowców miał wtedy zapewne wpływ fakt, że właśnie w weekendy autostrada jest bezpłatna.

Doświadczyła tego pewna rodzina z Bydgoszczy, która w podróż wybrała się samochodem w sobotę 15 lipca i cała podróż do Dębek nad morzem zajęła im... bagatela 7 godzin.

Zapchały się nawet MOP-y

- Do granic możliwości zapchane były MOP-y, czyli miejsca obsługi podróżnych. Nie można było nawet zatrzymać się na krótki odpoczynek i skorzystać z toalety. A potem, gdy wszystkie auta stanęły w korku przed Rusocinem, to już prawdziwy drogowy horror, co było widać po zachowaniu kierowców i pasażerów. Wszyscy się niecierpliwili, dzieci płakały – opowiada nasza rozmówczyni.