Jak na łyżwy to do Czerska. Można z niego korzystać za darmo!

Sztuczne lodowisko urządzono na rolkowisku. Jest w namiocie, a warunki do jazdy są wyśmienite. W Czersku od dawna marzono o lodowisku, teraz marzenie wielu się spełniło. Gmina przed laty najpierw zainwestowała w rolkowisko, teraz zimą zamienia się ono w miejsce do jazdy na łyżwach. Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski zdecydował, że do końca sezonu zimowego na obiekt można wchodzić bezpłatnie! Kto tylko ma łyżwy lub może je wypożyczyć, ten powinien sprawić sobie przyjemność. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jak widać, ruch zimą też jest możliwy. Właśnie na lodowisku.

Harmonogram otwarcia lodowiska - do 14 lutego

Od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14 odbywają się zajęcia szkolne wf-u; od 15.30 jest 19.30 z obiektu mogą korzystać wszyscy chętni. W poniedziałki, środy i piątki w godz. 20.00 - 22.00 za zajęcia sekcji hokeja na lodzie, a we wtorki i czwartki dla grup zorganizowanych i zarezerwowanych. A jak jest w weekend? W sobotę tzw. ślizgawka (czyli dla wszystkich) jest od 10 do 15.30 i od 16 do 19.30, w niedzielę od 12 do 15.30 i od 16.30 do 19.30. W te dni czas na grupy zorganizowane jest od 20 do 22.