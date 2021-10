Gmina Czersk. Miliony na nowe mieszkania. Wybudują aż 93 lokale!

W Czersku ruszy budowa mieszkań. Samorząd dostał 15 mln zł z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa. Gmina dołączyła też do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze.

- Nasza gmina jako jedna z pierwszych była gotowa do realizacji inwestycji. Złożyliśmy dwa wnioski i jesteśmy po podpisaniu umów - mówi burmistrz Przemysław Biesek-Talewski. - Środki na budowę mieszkań komunalnych pochodzą z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, finansowanego z Funduszu Dopłat.

Pierwsza inwestycja, przy ulicy Transportowców, to trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny, w którym znajdzie się 27 mieszkań. Stanie on na miejscu dwóch tzw. baraków, adaptowanych na mieszkania na początku lat 90-tych XX wieku. Zakładany koszt jego budowy to 6,8 mln zł, z czego 5,5 mln (80 proc. kosztów) to dofinansowanie. Z kolei przy ulicy Długiej powstaną trzy dwukondygnacyjne budynki z łączną liczbą 30 mieszkań. To zadanie według założeń będzie kosztowało 10,8 mln zł, a dotacja wyniesie 9,2 mln zł, czyli aż 85 proc. kosztów. Dwa lokale przy ul. Długiej będą pełniły rolę mieszkań chronionych. Budowa ruszy wiosną 2022 r., a zakończy się w końcu 2023 r.

Mieszkania w Czersku - wiosną zaczną budować

Przetargi na realizację inwestycji ogłoszone zostaną zimą. W pierwszej kolejności ruszy budowa przy ulicy Długiej. Po przeniesieniu lokatorów z baraków przy ulicy Transportowców do innych mieszkań stare obiekty zostaną wyburzone, a w ich miejscu powstanie wspomniany 27-mieszkaniowy blok. - Te inwestycje wpłyną na skrócenie kolejki osób oczekujących na mieszkania komunalne - mówi burmistrz. - Do nowych obiektów będziemy mogli przenieść też lokatorów z mieszkań w domach kultury. To pozwoli na ich modernizację i przeznaczenie w całości na potrzeby Gminnego Centrum Kultury.

Mieszkania w Czersku - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Gmina dołączyła też do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze. Ma ona na celu budowanie obiektów wielorodzinnych, w których będą mieszkania o niższym czynszu. Akt notarialny z państwową osobą prawną, Krajowym Zasobem Nieruchomości, podpisało 19 przedstawicieli gmin z Pomorza. W ramach projektu SIM powstawać będą budynki wielorodzinne z mieszkaniami o niższym czynszu. Przeznaczone one będą dla osób, które ze względu na zbyt wysoki dochód nie kwalifikują się na mieszkanie komunalne. Będą one mogły wynajmować lokal w tych zasobach, a w przyszłości go wykupić. Gmina już wniosła do spółki 3 mln zł. To pieniądze z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. W planach jest pobudowanie 3 obiektów, w których będzie 36 mieszkań.

Dopłaty do cen energii