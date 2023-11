Jak odchudzali się starożytni? Niektóre sposoby mogą być naprawdę skuteczne

Perskie mądrości Abu Ali Ibn Sina

Jak praktykować dietę Buddy? Przez pierwsze dwa tygodnie jest tylko przez 13-godzin w ciągu dnia, co z początku nie będzie łatwe, bo to przecież wieczorami prowadzimy życie towarzyskie. Stopniowo redukuj czas jedzenia: najpierw do 12 godzin, potem 11, 10, a na końcu do docelowych 9 godzin. W ten sposób możesz zjeść śniadanie o 9.00 oraz kolację o 18:00, nie jedząc niczego po tym czasie.

Hara Hachi Bu

Na wyspie Okinawa w Japonii praktykowano zasadę jedzenia do syta na 80%. Ideą było zaspokojenie głodu na 80% pełnego uczucia sytości, co miało ograniczać ilość spożywanego jedzenia.

Chodzi o subtelną różnicę pomiędzy „byciem pełnym” a „nie byciem głodnym”.

Mózg potrzebuje 20 minut, aby otrzymać wiadomość z żołądka, że ​​jest pełny. Jeśli więc jesz, aż poczujesz się pełny, oznacza to, że najpewniej już się przejadłeś.

Jak poczuć, że jesteśmy pełni w 80 procentach? Dietetycy radzą, aby zacząć od zjedzenia połowy tego, co normalnie jemy. Odczekaj 20 minut i zobacz, jak się poczujesz. Wkrótce żołądek sam da nam sygnał, gdy zostanie zapełniony w 80 proc.