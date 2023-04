Jak starzeć się z radością? Mamy listę porad dla seniorów - emerytów i nie tylko

Dlatego Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zachęca seniorów do aktywności fizycznej, społecznej i umysłowej:

- Przeżycie znacznej liczby lat kształtuje także podejście do różnych spraw i sytuacji. Może to czasem powodować niechęć do modyfikacji. Jednak wprowadzenie jakichkolwiek zmian w życiu, bądź ich akceptacja, są trudne niezależnie od wieku. Wiele obaw przed zmianą wynika z mitów na temat starzenia się, które są przesadzone i nadmiernie głoszone przez media lub po prostu są błędnie powielane przez społeczeństwo – uważa Paula Nagel z NCEŻ.