Jakie postanowienia na 2021 rok deklarują Polacy?

Początek roku często jest czasem, w którym decydujemy się podsumować to, co za nami i podjąć jakieś wyzwania na kolejny rok. Na początku 2021 roku agencja badawcza SW Research zapytała Polaków o ich postanowienia na 2021 rok. Brak konkretnych planów zadeklarowało jedynie 16 procent badanych. Inni podejmują wyzwania, jednak – jak wynika z badań omnibusowych agencji badań rynku i opinii SW Research – co dziesiąta osoba przyznaje, że nie wytrwała w swoich postanowieniach.