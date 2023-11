Jan Dorawa w Księdze Zasłużonych Powiatu Sępoleńskiego. Uroczysty wpis - zdjęcia

W imieniu całej rodziny głos zabrała wnuczka Jana Dorawy, Zuzanna.

- Chciałabym podziękować szanownej kapitule za wyróżnienie mojego dziadka. Szczególne słowa podziękowania kieruję do panów Władysława Dobbera i Leszka Skazy, inicjatorów i koordynatorów tego uhonorowania. To wyróżnienie byłoby dla dziadka, miłośnika Krajny, niezmiernie wzruszające i doceniające wkład w szerzenie historii rodzinnych stron. Znaleźć się wszak wśród tak zacnego grona ludzi zasłużonych dla powiatu sępoleńskiego to wielki zaszczyt i uznanie – podkreśliła latorośl Aleksandry Kugiel, córki Jana i Wiesławy Dorawów.