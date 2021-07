Jeden pracownik weźmie lewe wolne, a drugi pójdzie chory do pracy, żeby dostać premię? Patologia?

Jak wynika z analizy Conperio (firmy zajmującej się doradztwem i zarządzaniem problemem absencji chorobowej) za 2020 rok, aż 32 proc. z 30 tys. skontrolowanych pracowników na "L4" było... zdrowych.

Ile traci zakład na lewych L-4"?

Eksperci tej spółki alarmują, że np. zakład produkcyjny zatrudniający 500 osób, przy absencji chorobowej pracowników na poziomie 10 proc., traci miesięcznie łącznie aż 450 tys. zł!

150 tys. zł to strata pracodawcy kosztem wynagrodzenia zatrudnionych przebywających na "L4", 300 tys. zł to zaś strata w ramach tego, co mogliby oni wyprodukować w tym czasie (przyjęto tutaj wynagrodzenie pracownika na poziomie 3000 tys. zł brutto miesięcznie).