Jedna rysa na patelni? Te badania nie pozostawiają już żadnych wątpliwości. Zgroza!

Co gorsza, jak podkreśla dr Cheng Fang z University of Newcastle nieprzywierające powłoki w rodzaju teflonu związki z rodziny PFAS: - Biorąc pod uwagę fakt, że PFAS jest dużym problemem, te mikrocząstki teflonowe w naszej żywności mogą stanowić problem zdrowotny, dlatego wymaga zbadania, ponieważ niewiele wiemy o tych pojawiających się zanieczyszczeniach ”.

Jedna rysa i do kosza

Nawet rak jądra

Nie tylko patelnie

Powłoki nieprzywieralne to nie jedyna okoliczność, w której stykamy się z cząsteczkami PFAS. Poważnym problemem jest ich występowanie w tkaninach typu gore-tex. PFAS występuje również w pianie gaśniczej, środkach polerujących do podłóg, w farbach, środkach do obróbki papieru oraz w elementach elektronicznych. Ostatnio pojawiło się sporo publikacji naukowych na temat PFAS w opakowaniach wykorzystywanych przez fastfoody. Nagminnie używa sie ich na przykład w "papierowych" kubkach do kawy.