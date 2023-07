Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: "Jedziemy po dwie wygrane". Co z Bellego?

Już w niedzielę (23 lipca) Abramczyk Polonia podejmie Landshut Devils. Do odrobienia ma aż 14 punktów z pierwszego spotkania. Wygrana i również bonus są w zasięgu bydgoskiej drużyny. Pod warunkiem, że punkty dowozić będą David Bellego i Kenneth Bjerre. Ta dwójka dotąd najbardziej zawodzi. Jeśli nie złapią formy w końcówce sezonu, o walce o awans Polonia może zapomnieć.

Póki co, w klubie wszyscy skupiają się na dobrym zakończeniu rundy zasadniczej. - Zostały nam dwa mecze i do obu podejdziemy z nastawieniem na wygraną - zapewnia Jerzy Kanclerz, prezes Polonii. - Miejsce w play off mamy pewne. Pytanie, z jakiego miejsca zaczniemy rywalizację. Na razie zajmujemy trzecią pozycję, chciałbym, żebyśmy pierwszą część sezonu zakończyli na pozycji wicelidera. To zależy jednak nie tylko od nas, ale również od naszych rywali. Falubaz jest poza zasięgiem. Przed nami jest jeszcze ROW, tuż za nami Ostrovia. Te dwie drużyny zmierzą się w niedzielę, ktoś straci punkty. My liczymy na wygraną u siebie z ekipą z Landshut, a na koniec postaramy się wywieźć punkty z Łodzi.