"Nie jesteśmy już kandydatem do awansu". Kibice komentują mecz Abramczyk Polonii w Rybniku

- Trzeba dojechać rundę zasadnicza do końca, a potem będzie, co będzie. Ta drużyna może nas zaskoczyć już tylko pozytywnie - komentują kibice Abramczyk Polonii po czwartym z rzędu przegranym meczu.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz przegrała czwarty mecz z rzędu. Tym razem nie poradziła sobie w Rybniku, gdzie miejscowy ROW zwyciężył 49:41. Bydgoska drużyna niemal do końca zawodów musiała też drżeć o bonus. I to mimo tego że w Bydgoszczy wypracowała sobie 16 punktów przewagi. Ostatecznie w dwumeczu była lepsza, ale to niewielkie pocieszenie. ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ PO PRZEGRANEJ W RYBNIKU. KIBICE KOMENTUJĄ:

Honoru bydgoskiej drużyny jak zwykle bronił Wiktor Przyjemski (11 punktów), lepiej niż ostatnio radził sobie już Kenneth Bjerre (10+1), a niezłe zawody odjechał Szymon Szlauderbach (10). Pozostali jeździli "w kratkę" - jak Andreas Lyager, lub po prostu słabo. Po raz kolejny zupełnie bezbarwny i nieskuteczny był David Bellego. I to jest największe zmartwienie Abramczyk Polonii, bo bez punktów zawodnika, który miał być liderem drużyny, nie ma co myśleć o sukcesie w play off.

Do końca rundy zasadniczej I ligi zostały dwie rundy, ale bydgoszczanie mogą już koncentrować się na drugiej części sezonu - z play off nikt ich nie wyrzuci. Co nas czeka w drugiej rundzie? Czy Abramczyk Polonia wciąż jest jednym z kandydatów do walki o awans? Co na ten temat myślą bydgoscy kibice? Wybraliśmy najciekawsze wnioski i komentarze z sieci [czytaj w galerii] >>>

