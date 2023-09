Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz przed rewanżem z ROW Rybnik. "Szykujemy się na twardą walkę"

Prezes Polonii zapewnia, że drużyna solidnie przygotowywała się do meczu. - Przed wyjazdem do Rybnika, wybraliśmy całą drużyną na na treningi do Częstochowy - zdradza. Wybrał się tam również Wiktor ze swoim teamem, zawodnicy dostali propozycję, by startować na jego silnikach. - Wiktor był z nami również w Rybniku i pomagał kolegom. Każdy mógł skorzystać z jego sprzętu, bardzo zaangażowani byli także jego mechanicy. Z tego co wiem, każdy jechał na swoim sprzęcie. Być może dlatego, że nie jest tak prosto przesiąść się na cudzy sprzęt. Poza silnikiem, jest jeszcze sprzęgło, inne ustawienia. Trzeba to dobrze wyczuć. Przed rewanżem będziemy jednak namawiać niektórych zawodników, by spróbowali takiego rozwiązania. Być może trzeba zaryzykować.

Do odrobienia Abramczyk Polonia ma aż osiem punktów. - Nie jest to ani jakiś super korzystny wynik dla nas, ani też bardzo zły. To powtórka wyniku z rundy zasadniczej. Wtedy u siebie wygraliśmy wyżej. Mieliśmy jednak Wiktora w składzie. Teraz go nie będzie i to się nie zmieni. Zdrowie zawodników jest najważniejsze. Czy poradzimy sobie bez niego? Na pewno mamy szansę odrobić straty, ale to będzie wymagało maksymalnej koncentracji od całej drużyny już od pierwszego wyścigu - dodaje szef klubu. - Rywale mają tą przewagę, że mogą zastępować Patricka Hansena. My, zgodnie z regulaminem, zastępować Wiktora nie możemy, mimo że to najlepszy zawodnik w drużynie. Dodatkowo wiadomo, że łatwiej jest bronić przewagi, bo można ratować się rezerwami taktycznymi w razie potrzeby. Mecz będzie bardzo trudny, szykują się emocje, ale wierzę, że będziemy górą - dodaje Kanclerz. - Od środy zaczynamy intensywne treningi, by jak najlepiej przygotować się do walki.