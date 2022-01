Pijana jazda to ciężkie przewinienie, nawet na rowerze. Mandat też jest teraz ciężki

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym w stanie po użyciu alkoholu (0,2 – 0,5 promila alkoholu we krwi) lub podobnie działającego środka wymierzana jest kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł.

- Tak, ale za to wykroczenie obligatoryjnie orzekany jest także czasowy zakaz prowadzenia pojazdów, co jest kompetencją sądu, a zatem policjanci nie kończą postępowania na mandacie, ale kierują sprawę do sądu – wyjaśnia nam kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.