Jeśli masz zaburzenia lękowe, skorzystaj z sanatorium. ZUS zachęca do wyjazdów

Z powodu stresu - coraz więcej zwolnień

Orzeczenie, skierowanie i koszty

Aby otrzymać skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego, należy przede wszystkim uzyskać orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Musi być ono wydane przez lekarza orzecznika ZUS-u. Krystyna Michałek wyjaśnia: - Takie orzeczenie może wydać lekarz orzecznik m. in. na wniosek lekarza, który prowadzi danego pacjenta. Chodzi o wniosek PR-4. Natomiast osoba, której on dotyczy powinna złożyć ten wniosek w dowolnej jednostce ZUS-u, wraz z dokumentacją medyczną.

Warto wiedzieć, że wniosek o rehabilitację leczniczą może również sporządzić lekarz w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA), na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. - Wówczas takiego formularza nie trzeba zanosić osobiście. Lekarz prześle go w formie elektronicznej, bezpośrednio do ZUS-u – przypomina rzecznik.

Osoba skierowana do sanatorium z ZUS-u nie musi martwić się o finanse związane z wyjazdem. Jak poinformowano w Zakładzie „to ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku”. Zwraca też koszty dojazdu z miejsca zamieszkania, do ośrodka rehabilitacyjnego i z powrotem - najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

Nie każdy może z rehabilitacji skorzystać

Ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć leczenie lub rehabilitację i nie dopuścić do nieodwracalnych uszczerbków na zdrowiu. Dlatego osoby z zaburzeniami nastrojowymi, behawioralnymi i lękowymi wynikającymi z przewlekłego stresu i napięcia - jak najbardziej - z rehabilitacji leczniczej, w zakresie psychosomatyki mogą skorzystać. A kto nie może? Przeciwskazaniem do takiej rehabilitacji w sanatorium są:

Dokąd z regionu do sanatorium

Rehabilitacja lecznicza w zakresie schorzenia psychosomatycznego, na którą kieruje ZUS trwa 24 dni. Pobyt jest stacjonarny czyli całodobowy, możliwy w ośrodkach rehabilitacyjnych w następujących miejscowościach: Gołdap, Wieniec-Zdrój czy Wysowa Zdrój.

- Aby skorzystać z rehabilitacji finansowanej przez ZUS musi istnieć szansa na odzyskanie sprawności i powrót do pracy po rehabilitacji Warunkiem jest też to, aby osoba ubiegająca się o skierowanie była ubezpieczona w ZUS-ie lub pobierała zasiłek chorobowy, czy świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego. Albo pobierała rentę okresową, z tytułu niezdolności do pracy – podkreśla rzecznik Krystyna Michałek.