Jeśli młodzi się nie zaszczepią, znów będzie lockdown! Jak zachęcić młodych ludzi do szczepień? [rozmowa]

Młodzi być może nie są tak narażeni na skutki COVID-19 jak osoby starsze, ale są idealnymi roznosicielami wirusa. Brak szczepień to ponadto brak odporności zbiorowej, a w dalszej perspektywie kolejna fala zakażeń i widmo lockdownu. Jeżeli młodzi się nie zaszczepią, to prędzej czy później znów zostaniemy zamknięci w domach - mówi prof. Michał Wróblewski, socjolog z UMK.

- Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Rozmowa z prof. Michałem Wróblewskim, socjologiem z UMK, o problemie szczepień wśród młodych ludzi.

a - Zaszczepiłam się, dając dobry przykład dzieciom, ale one (roczniki 20 plus) nie chcą się szczepić. Mówią, że boją się reakcji organizmu po szczepionce. Widziały, jak wiele osób przez kilka dni źle ją znosiło. Co robić? Jak zachęcić?

Młodzi nie tyle boją się zakażenia i skutków choroby, co nie czują potrzeby, by się szczepić. COVID-19 od samego początku był przedstawiany jako choroba osób starszych. Poza tym w dużych miastach funkcjonowało dobrze rozwinięte podziemie rozrywkowe, z którego duża część młodzieży regularnie korzystała. Z tych powodów koronawirus nie jest postrzegany w rocznikach 20 plus jako poważne zagrożenie dla zdrowia. Uważam, że młodym brakuje odpowiedniej motywacji. Krokiem w dobrą stronę może być ograniczenie niektórych aktywności do osób w pełni zaszczepionych. Brak możliwość uczestnictwa w koncercie bądź utrudniona procedura wyjazdu zagranicznego może skłonić wiele osób do zaszczepienia się „dla świętego spokoju”. To może zadziałać, ale pod warunkiem że państwo i odpowiednie służby będą na tyle wydolne, by takie ograniczenia egzekwować.

- Młodzi też obawiają się, że szczepionki na koronawirusa nie są dobrze przebadane i nie wiadomo, jak ciała zareagują na nie po latach. Co bym im pan powiedział?

Powiedziałbym, żeby słuchali ekspertów i naukowców. To dzięki nim mamy leki przedłużające życie czy technologie, które ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. Akurat szczepionki na koronawirusa są oparte na technologiach, które znane są od lat. Dotychczasowe doświadczenia z wakcynami wskazują, że są one niezwykle bezpieczne i skuteczne. Podkreśliłbym również wątek odpowiedzialności za innych, a także zaapelował do wyobraźni.

- Nawet jeśli się zaszczepimy, słyszę od młodych ludzi, będziemy musieli się szczepić co pół roku, co rok. To dla młodych niewygodna perspektywa.

Na razie nie wiemy, na ile starczy nam odporności po szczepieniu, badania nad tą kwestą nadal trwają. Warto jednakże przypomnieć, że szczepienia to naturalne zjawiska w nowoczesnych społeczeństwach. Szczepimy dzieci i dzięki temu wyeliminowaliśmy niemal całkowicie wiele niebezpiecznych chorób. Szczepimy się też co roku przeciwko grypie, by uniknąć konsekwencji ciężkiego przebiegu i potencjalnych powikłań. Chociaż w Polsce jedynie niewielki odsetek osób korzysta ze szczepionki przeciwko grypie, to w innych krajach regularne, coroczne przyjmowanie tej wakcyny to dość częsta praktyka.

- Naukowcy mówią, że będziemy musieli żyć z koronawirusami kolejne dziesięciolecia. Jak sobie z tym poradzimy?

W przeszłości bywało już tak, że pandemia przyspieszała postęp naukowy w dziedzinie medycyny. Prędzej czy później naukowcy stworzą skuteczny lek obniżający ryzyko zgonu z powodu COVID-19 i wtedy koronawirus przypominać będzie grypę, czyli sezonową chorobę, która nie będzie tak niebezpieczna jak dziś. Wydaje się również, że jako społeczeństwo będziemy bardziej świadomi zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi. Dotąd nie mieliśmy w ostatnich latach zbyt dużo doświadczeń z chorobami zakaźnymi, w związku z czym nie byliśmy świadomi ryzyka z nimi związanego. Być może kolejna pandemia już nie będzie dla nas takim zaskoczeniem.

- Dlaczego więc tak trudno zaapelować do solidarności młodych ludzi?

Jesteśmy społeczeństwem o niskim kapitale społecznym i poziomie zaufania wobec innych. To jest wynik między innymi braku edukacji obywatelskiej, która uczyłaby młodych ludzi odpowiedzialności i myślenia w kategoriach dobra wspólnego. Problem z apelowaniem do solidarności bierze się również z tego, że młodzi nie mają zbytnich oczekiwań wobec szeroko rozumianej wspólnoty czy instytucji państwowych, a raczej są przyuczani do tego, żeby radzić sobie samemu. Powtarzane często slogany typy „weź kredyt” czy „zmień pracę” raczej uczą egoizmu, a nie solidaryzmu.