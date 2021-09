Jest decyzja środowiskowa dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Budowa potrwa do 2027 roku

- Swój początek ma w śladzie istniejącej DK25 i biegnie po wschodniej stronie miasta, włączając się ponownie do istniejącego przebiegu DK25 na południowym krańcu miasta. Na początkowym odcinku obwodnica przejdzie mostem na ciekiem wodnym, a linię kolejową Chojnice - Nakło nad Notecią przetnie pod wiaduktem kolejowym. Dalej trasa będzie prowadzić równolegle do linii kolejowej. Na przecięciu z drogą wojewódzką 241 planowana jest budowa skrzyżowania, a w miejscu przecięcia doliny rzeki Sępolenki mostu o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Na włączeniu do obecnego przebiegu DK25 powstanie rondo – opisuje przebieg drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.