Jest kolejna ekspertyza w sprawie Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Takie są jej wyniki

W środę, 12 maja, do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz do urzędników z bydgoskiego ratusza i radnych wpłynęła ekspertyza, przeprowadzona przez Politechnikę Gdańską. Opracowanie dotyczy Mostu Uniwersyteckiego. Przypomnijmy: miasto zdecydowało się zamknąć ten most 29 stycznia br. To po tym, jak pojawiła się informacja o błędach w jego konstrukcji, te zaś mogłyby przyczynić się do katastrofy. ZDMiKP powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy projektowaniu mostu na Trasie Uniwersyteckiej. Na razie most nadal jest zamknięty.