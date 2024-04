Jest nowa prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Znalazła się w opracowaniu "Iustitii" o sądownictwie "pod presją"

W publikacji poświęcono obecnej prezes bydgoskiego sądu sporo miejsca. Można wyczytać, między innymi, że kwietniu 2019 roku decyzją sędziego Oliwy została przeniesiona (tak, jak inny z wymienionych w tym zestawieniu bydgoskich sędziów, Wojciech Bordziuk) do pracy w innym wydziale.

Decyzją ministra sprawiedliwości Sądem Okręgowym w Bydgoszczy kieruje już sędzia Maria Leszczyńska. Przypomnijmy, że w marcu w związku z zakończeniem kadencji stanowisko prezesa przestał pełnić Mieczysław Oliwa, którego do tej funkcji w 2018 roku powołał Zbigniew Ziobro.

Sędzia przeniesiona przez poprzedniego prezesa

"Sędziowie nie byli nawet pytani, czy wyrażają zgodę na przeniesienie do innego wydziału. Sędzia Maria Leszczyńska została przeniesiona do X Wydziału Cywilnego Rodzinnego, który rozpoznaje inne sprawy, zarówno w I, jak i w II instancji, niż te, którymi dotychczas się zajmowała", czytamy w publikacji "Iustitii".

Przeniesieni sędziowie odwołali się od decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do Krajowej Rady Sądownictwa, jednak ich odwołania zostały oddalone. Sędzia Maria Leszczyńska orzekała w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym od 2000 r. Podobny staż pracy w tym wydziale miał sędzia Wojciech Bordziuk.

"Przeniesienie tak doświadczonych sędziów do pracy w innych wydziałach bez ich zgody nosi cechy szykany", to inny cytat z tego samego opracowania. I dalej: "W listopadzie 2023 r. sędzia Maria Leszczyńska nadal orzekała w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym, natomiast sędzia Wojciech Borodziuk wrócił w bliżej nieustalonym czasie do orzekania w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy".