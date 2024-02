Jest nowy ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu w Chełmnie

Nowy szef oddziału położniczo-ginekologicznego w SP ZOZ w Chełmnie mieszka w Świeciu. Przez 14 lat związany był ze szpitalem w Tucholi, gdzie aż przez 10 lat pełnił funkcję koordynatora w oddziale ginekologiczno- położniczym. Podobną funkcję pełnił także przez dwa lata w szpitalu w Grudziądzu, pracował również w szpitalu w Świeciu i w Klinice Ginekologii Onkologicznej Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy. Jest to bardzo doświadczony i ceniony lekarz.

Panie, które zdecydują się rodzić w chełmińskim szpitalu, jak również te z chorobami ginekologicznymi - mogą liczyć na fachowa opiekę.

- Chciałbym wprowadzić kilka zmian. Przede wszystkim chciałbym, by kobiety rodziły bez bólu - mówi lek. med. Rafał Nowacki. - Najważniejsza jest dostępność wszystkich rodzących do znieczulenia zewnątrzoponowego. W Grudziądzu się to nie udało, w bydgoskim Bizielu czasem rano był dostępny anestezjolog i mogliśmy to zaoferować pacjentkom. To by kobiety przyciągnęło do szpitala w Chełmnie. Atmosfera rodzinna już jest!