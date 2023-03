Jest nowy prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy. To były pilot wojskowy i prezes w zakładach PGZ

Tomasz Kozyra zaczął pracę w bydgoskich WZL 30 marca. PGZ podkreśla, że Kozyra ma wieloletnie doświadczenie w pilotowaniu statków powietrznych różnych typów a jednocześnie umiejętności zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. Jest aktywnym pilotem General Aviation związanym z Aeroklubem Wrocławskim. Był też pilotem doświadczalnym.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie (1998) oraz studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Jest absolwentem podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Air Command and Staff College w Maxwell AFB, Alabama, USA, gdzie uzyskał tytuł Master of Military Operational Art and Science; ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzenia zasobami ludzkimi w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium" i studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.