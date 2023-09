Jest skład Abramczyk Polonii Bydgoszcz na mecz z ROW w Rybniku

Jeszcze tydzień temu wydawało się, że bydgoska drużyna jest faworytem półfinałowego dwumeczu z ROW Rybnik. Rywale zostali osłabieni kontuzją Patricka Hansena , który po upadku w meczu ćwierćfinałowym rozgrywek trafił do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Przeszedł poważną operację, teraz czeka go długa rehabilitacja.

Wiktor Przyjemski nie pojedzie z ROW, ma apel do fanów. "Nie tak to miało wyglądać"

- Zarówno Wiktor, jak i cały jego team będą z drużyną w Rybniku oraz podczas rewanżowego pojedynku w Bydgoszczy. Cały zespół intensywnie przygotowuje się do obu spotkań i przystąpi do nich w pełni zmobilizowany. Będziemy musieli radzić sobie bez Wiktora, ale zrobimy wszystko, by wygrać - zapewnili przedstawiciele klubu ze Sportowej 2.