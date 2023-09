Wiktor Przyjemski nie pojedzie w półfinałach I ligi. "Nie tak to miało wyglądać". Apel do kibiców

Team Przyjemskiego zwrócił się również do fanów: "Ogromne podziękowania dla Was, kibice, za wsparcie i wiele ciepłych słów. Dziękujemy także szefostwu Motoru Lublin i lekarzom lubelskim za natychmiastową pomoc podczas pobytu w miejscowym szpitalu. Dziękujemy również prezesowi Abramczyk Polonii Bydgoszcz - panu Jerzemu Kanclerzowi, Przemkowi Kanclerzowi za szybką interwencję i pomoc. Szczególne podziękowania dla naszego wieloletniego partnera AthleticoMed, którzy są niezawodni i zawsze można na nich liczyć. Dziękujemy pani dr hab. Ewy Nowaczewskiej, która zajmuje się leczeniem Wiktora. Dziękujemy Panu Krzysztofowi Nowaczewskiemu. Kochani kibice, powiedzenie „wszystkie ręce na pokład” nabiera teraz większego znaczenia. Przed nami mecz półfinałowy z ROW-em Rybnik i nasza ogroma prośba do Was! My będziemy całym teamem z drużyną podczas tych dwóch spotkań. Będziemy walczyć i mimo że Wiktor nie będzie mógł dołożyć swoich punktów do końcowego wyniku, będzie towarzyszyć drużynie, bo w drużynie jest siła. Całe zaplecze sprzętowe i mechanicy są do dyspozycji drużyny. Powiemy to wprost - Wasze wsparcie i zaangażowanie będzie BARDZO ważne. Już dużo dzialo się w żużlu, dlaczego teraz nie może również tak być!"

Pierwszy mecz półfinałowy między ROW a Abramczyk Polonią odbędzie się w najbliższą niedzielę (10 września, godz. 14.00) w Rybniku. Rewanż tydzień później w Bydgoszczy.