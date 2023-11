Jest szansa na powiększenie PGE Ekstraligi do 10 drużyn? Prezes EŻ odpowiada

Na powiększenie PGE Ekstraligi do dziesięciu drużyn od dawna czeka część kibiców, a także część żużlowego środowiska. Ich zdaniem więcej drużyn w elicie, to więcej emocji i atrakcyjnych meczów w sezonie.

Temat wrócił przy okazji zmian organizacyjnych w ligach. Przypomnijmy; id sezonu 2024 dwie pierwsze ligi będą zarządzane przez Ekstraligę Żużlową. Najwyższa wciąż będzie startować pod nazwą PGE Ekstraliga, a dotychczasowi pierwszoligowcy wystartują w Speedway 2. Ekstralidze (niewykluczone, że nazwa zmieni się po pozyskaniu sponsora tytularnego).

Organ nadzorujący rozgrywki nie planuje jednak powiększenia PGE Ekstraligi o dwie kolejne drużyny. O powodach takiej decyzji opowiedział Wojciech Stępniewski, prezes EŻ.

- Analizując sezon 2023 wiemy, że w PGE Ekstralidze średnio za jeden punkt kluby płacą zawodnikom 8000 zł. W sezonie mamy 70 meczów, do zdobycia jest 7000 punktów w całych rozgrywkach, bo zakładamy, że do 90 punktów puli meczowej dochodzi średnio jeszcze 10 bonusów, także płatnych. Zatem każdy mecz to około 100 płatnych punktów. Czyli łącznie 8 klubów na punkty wydało w sezonie 2023 blisko 60 mln zł - wylicza na łamach speedwayekstraliga.pl. - Jeśli do pieniędzy za punkty dodamy kwoty wydatkowane za same podpisy pod kontraktami, ok 40 milionów złotych, czyli 5 milionów średnio na klub, to robi się z tego kwota około 100 milinów złotych. Muszę jednak dodać, że to są pieniądze dla około 50 zawodników, bo w wielu przypadkach juniorzy są na znacznie mniejszych kontraktach niż czołowi żużlowcy - podkreśla. - Wniosek dla nas jest taki, że myśląc o większej liczbie drużyn w PGE Ekstralidze musimy zakładać 106 meczów w sezonie z rundą play-off włącznie, a więc 36 meczów więcej, co daje 3600 punktów więcej, a na koniec dodatkowe 29 milionów złotych, które ponownie należałoby znaleźć. Do tej kwoty, zakładając 10 drużyn w PGE Ekstralidze, trzeba dołożyć 10 milionów złotych za tzw. podpisy zawodników dla dwóch dodatkowych klubów.