Jeszcze jeden transfer w Apatorze Toruń. To już drużyna kompletna?

O kolejnym sukcesie transferowym toruńskiego klubu poinformował "Przegląd Sportowy". Apator Toruń od tygodni starał się wzmocnić pozycję juniorską. Pierwszym wyborem był Jakub Miśkowiak, który jednak niechętnie myśli o wyprowadzce z Częstochowy i do przekonania go do zmiany decyzji trzeba byłoby wyłożyć fortunę.

Co ciekawe, Kowalski był już niegdyś na celowniku toruńskiego klubu. Trzy lata temu Apator chciał ściągnąć go do siebie ze szkółki Janusza Kołodzieja. Ostatecznie do Torunia trafił wtedy innych z wychowanków Kołodzieja, Kamil Marciniec. Kowalski wielkiej szansy w Częstochowie się nie doczekał, bo przegrał o rywalizację o skład z Miśkowiakiem i Mateuszem Świdnickim. Gdy jednak dostawał szansę, to nie zawodził: w ośmiu biegach tego sezonu wykręcił średnią 1,25.