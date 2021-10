Jeszcze jedno pożegnanie w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Środkowy ochodzi

Markus Loncar dołączył do Astorii Bydgoszcz latem 2020 roku, od razu podpisał kontrakt do 20202 roku. W debiucie wypadł przyzwoicie (8 pkt i 5,3 zbiórek), ale zagrał jedynie 16 meczów z powodu kontuzji pleców. Mimo tego, trener Artur Gronek mocno w niego wierzył w tegorocznych rozgrywkach. - Markus zagrał świetnie w kilku meczach. Gdyby był zdrowy, to mielibyśmy z niego wiele pożytku w decydującej fazie sezonu. Wierzę w niego i uważam, że może nam bardzo pomóc także w kolejnym sezonie - mówił nam szkoleniowiec przed tym sezonem.